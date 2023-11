Najstarszy syn Małgorzaty Rozenek-Majdan ma już dziewczynę! 13-letni Stanisław zakochał się (?) w swojej koleżance. Nie wiadomo, gdzie ją poznał, jednak myśli o niej poważnie! "Perfekcyjna Pani Domu" o pierwszych miłościach swoich chłopców opowiedziała nieco więcej w najnowszym wywiadzie. Czy poznała już ukochaną Stasia?

Małgosia Rozenek-Majdan ma dwóch synów ze związku z Jackiem Rozenkiem. W 2006 roku urodziła Stanisława, a cztery lata później na świat przyszedł Tadeusz. Gwiazda TVN-u i jej mąż Radosław po kilku miesiącach starania się o potomka, nie wykluczają teraz adopcji trzeciej pociechy. Jednak wciąż nie rozmawiała na ten temat z chłopcami.

Starszy z synów Małgorzaty Rozenek niedługo opuści rodzinny dom. Chłopiec ma dopiero 13 lat, jednak już ma pierwszą dziewczynę! Czy będzie to coś poważnego? Więcej Małgosia powiedziała w "Rewii".

Zobacz także: Czarna puchowa kurtka i sneakersy od Balenciagi. Małgorzata Rozenek cała w zimowych trendach 2019

I dodała, że młodszy z synów pierwszą miłość ma już dawno za sobą.

Tadzio miał 5 lat, kiedy powiedział, że się zakochał. Poprosił wtedy, żebyśmy kupili pierścionek zaręczynowy, więc Radek pojechał z nim do znajomego jubilera, kupił pierścionek. Na szczęście to był czas komunii, więc udało się coś znaleźć. Tadzio do Mani z tym pierścionkiem poszedł, oświadczył się jej, a my, mamy, bardzo to przeżywałyśmy. Krótko trwało to narzeczeństwo, bo tylko 3 dni - wspomniała.