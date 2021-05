Syn Krzysztofa Krawczyka dostał spadek po matce! 

Ewa Krawczyk i Krzysztof Krawczyk byli małżeństwem przez 35 lat. Mimo różnych kryzysów i trudnych chwil kochali się bardzo i zawsze byli razem. Śmierć Krzysztofa Krawczyka spadła na rodzinę nieoczekiwanie. Muzyk przeszedł mimo zaszczepienia dość ciężko zakażenie koronawirusem. Po powrocie ze szpitala czuł się naprawdę bardzo dobrze. Odszedł w Poniedziałek Wielkanocny , 5 kwietnia. Po jego śmierci w mediach aż huczy od sporów pomiędzy żoną Krawczyka a jego dawnymi przyjaciółmi. Ewa Krawczyk postanowiła wspomnieć te trudne, traumatyczne chwile i przy okazji wyrazić swój stosunek do kłótni z przyjaciółmi swojego męża. Ewa Krawczyk o umieraniu Krzysztofa Krawczyka "liczyłam na cud" W programie TVP "Alarm!" Ewa Krawczyk udzieliła długiego i bardzo osobistego wywiadu, w którym opowiedziała o odchodzenie męża. Przypomniała, jak Krzysztof Krawczyk wrócił ze szpitala i jak bardzo była wtedy szczęśliwa: W sobotę, jak przyjechał, to jak podbiegłam do karetki, to płakaliśmy i nie mogliśmy się od siebie oderwać. (...) On płakał, ja płakałam. Przyjechał taki biedny... Był w dobrej formie, może nie w 100 procentach, ale nie było źle. Bardzo cieszył się, że wrócił do domu. (...) - wraca wspomnieniami do wydarzeń sprzed miesiąca i dodaje: Już od poniedziałku było niedobrze... - wspomina Ewa Krawczyk. Niestety w poniedziałek artyście bardzo się pogorszyło. Ewa Krawczyk wspomina, że rozmawiała z lekarką, która zdaje się, wiedziała, że nadchodzi najgorsze. To ona zadecydowała, żebym zadzwoniła po pogotowie, a ona zadzwoni do rodziny. Ja mówię: "A po co do rodziny?, a ona: "Nic nie mów, wykonuj moje polecenia". W tym czasie, kiedy przyjechała rodzina, zaraz przyjechało...