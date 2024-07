Trudne chwile w domu Joanna Racewicz. Według informacji Faktu, 8-letni Igor, syn dziennikarki, wciąż przezywa dramatyczne wydarzenia, do których doszło kilka dni temu w ich mieszkaniu. Synek prowadzącej "Pytanie na śniadanie" widział włamywaczy, którzy okradli dom. O zdarzeniu poinformowała wówczas sama Joanna Racewicz, która na swoim profilu na Facebooku udostępniła wizerunek mężczyzn, którzy włamali się do jej apartamentu.

Niestety, teraz okazuje się, że syn Joanny Racewicz od tamtej pory ma koszmary senne. Jak podaje gazeta, dziennikarka za namową przyjaciół postanowiła zabrać chłopca do psychologa.

Joanna usłyszała od znajomych, że najlepiej będzie teraz pójść z Igorem do psychologa. Nie chce, by jej syn bał się wracać do domu i tłumił w sobie strach - zdradził w rozmowie z tabloidem znajomy Racewicz. Uznała, że tylko specjalista może pomóc im w szybkim uporaniu się z tym problemem.