Syn i córka Piotra Machalicy nie poszli w ślady ojca. Czym się dziś zajmują Sonia i Franciszek?

Piotr Machalica zmarł w wieku 65 lat. O śmierci wybitnego aktora poinformowała Krystyna Janda. Ta wiadomość jest szokiem zarówno dla fanów Piotra Machalicy, jak i dla całego środowiska aktorskiego. Niedawno gwiazdor rozpoczął nowe życie. W wrześniu wziął ślub w tajemnicy przed mediami. Po wcześniejszych burzliwych rozstaniach aktor trzymał się z dala od show-biznesu i bardzo chronił swoją popularność. Taką samą drogę wybrały dzieci Piotra Machalicy. Czym zajmują się Sonia i Franciszek?

Piotr Machalica i jego pierwsza żona Małgorzata doczekali się dwójki dzieci. Ich małżeństwo zakończyło się rozwodem, kiedy ich dzieci były już dorosłe, a winą za rozpad zawiązku wzajemnie się obwiniali. Jednym z powodów były kłopoty finansowe, o których mówił aktor:

Rozwód trwał aż pięć lat i w tym czasie córka Małgorzaty i Piotra Machaliców zdecydowała się wyjechać do USA. W ten sposób mogła spokojnie studiować z dala od głośnego rozwodu rodziców. Jak informuje wp.pl Sonia studiowała w Nowym Jorku projektowanie wnętrz, a potem związała przyszłość zawodową z baletem. Z kolei syn aktora, Franciszek ukończył studia informatyczne i pracuje w zawodzie. Dzieci Piotra Machalicy od początku unikały kamer i nigdy nie były związane z show-biznesem. Do tej pory chronią swoją prywatność. A jak aktor oceniał siebie w roli ojca?

Mam poczucie, że nie do końca mi się to udało. Ale dzieciaki żyją swoim życiem, dzielnie walczą, pracują, mają swoje dzieci. Myślę sobie, że gdybym był bardziej konsekwentny, bardziej upierał się przy pewnych rzeczach, to może oszczędziłyby sobie kilku trudnych sytuacji w życiu? Nie wiem. Już tego nie odkręcę - wyznał aktor w wywiadzie dla Viva!