Syn czy córka? Już wiosną Borys Szyc i jego narzeczona Justyna Nagłowska zostaną rodzicami. Wiadomo już, że przyszli rodzice znają już płeć maleństwa, co więcej – wybrali nawet dla niego imię. W mediach pojawiła się informacja, że Borys i Justyna powitają na świecie córeczkę, którą planują nazwać Wanda. Ile w tym prawdy?

Borys Szyc czeka na syna!

Trzeba przyznać, że 2019 był wyjątkowo szczęśliwym rokiem dla Borysa Szyca i Justyny Nagłowskiej. W styczniu para się zaręczyła, planowali też wziąć ślub. Plotkowano, że uroczystość miała się odbyć pod koniec roku. Kto wie, może narzeczeni zaskoczą jeszcze swoich fanów i zdecydują się powiedzieć sobie ”tak” w nadchodzące Boże Narodzenie.

Podobno Szyc i Nagłowska zaplanowali skromną uroczystość jedynie w gronie najbliższych im osób. Na ślubie na pewno pojawiłyby się córka Borysa, 15-letnia Sonia oraz córki Justyny: 10-Franciszka i 8-letnia Stefania.

Jak donosi „Party”, plotki, że Szyc i Nagłowska będą mieli kolejną córkę, są nieprawdziwe.

- Justyna i Borys są bardzo szczęśliwi i już nie mogą się doczekać narodzin maleństwa, które przyjdzie na świat wiosną. Ale powitają nie jak plotkowano córeczkę, tylko syna. Borys zdradził, że czekają na małego Henia – zdradził w rozmowie z „Party” informator”.

Choć to trzecia ciąża Justyny, to partnerka aktora przyznaje, że czuje się, jakby spodziewał się maleństwa po raz pierwszy. Pasjami ogląda w internecie dziecięce ubranka i gadżety, planuje tez jak urządzić pokój malucha. Partnerka gwiazdora od czasu do czasu publikuje w sieci swoje zdjęcia, a ostatnio pochwaliła się fotografią ciążowego brzuszka, który jest już całkiem spory! Trzeba przyznać, że Justyna Nagłowska wygląda kwitnąco! Ani ona, a nie Szyc nie potwierdzili jeszcze oficjalnie, jakiej płci będzie ich dziecko. Najważniejsze jednak, by maluszek zdrowo się rozwijał!

Borys i Justyna już wkrótce zostaną rodzicami!