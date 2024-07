Syn Marii Maciejowskiej, czyli słynnej Małgosi, córki Maksymiliana Skalskiego z bardzo popularnego serialu TVN "Niania" jest poważnie chory! Trzyletni Tymon choruje na ostrą białaczkę limfoblastyczną. Od ponad pół roku otrzymuje chemię we wlewach dożylnych i doustną wraz z wieloma innymi lekami. Nie wszystkie jednak są refundowane przez NFZ, dlatego też Maria Maciejowska potrzebuje wsparcia.

Reklama

Dramat aktorki Niani - jej synek poważnie choruje

Życie aktorki i jej synka zmieniło się 25 lipca 2014 roku, kiedy to trafili do szpitala na Litewskiej w Warszawie. Wtedy rozpoznano u niego białaczkę. Od tamtej pory ich życie diametralnie się zmieniło. Ze względu na chorobę Tymon nie może zbyt często wychodzić na spacery, bawić się z dziećmi na placu zabaw… Maria Maciejowska jest samotną matką, więc ze wszystkim musi radzić sobie sama. Potrzebuje finansowego wsparcia. Dlatego też zgłosiła się do Fundacji Spełnionych Marzeń z prośbą o przekazywanie 1% podatku na konto Tymona.

Trzymamy kciuki za zdrowie Tymona!

Zobacz także

Zobacz także: neutrofile poniżej normy - co oznaczają

Zobacz: Gwiazdy Tańca z Gwiazdami namawiają do... oddania swojego 1%. Na jaki cel?

Maria Maciejowska prosi o pomoc. Tutaj - wszelkie informacje, jak pomóc jej synkowi.

Maria Maciejowska zdobyła popularność w Niani.

Reklama

Dziś samotnie wychowuje synka Tymona, który poważnie choruje.