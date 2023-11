19-letnia Sylwia Przybysz, która podbija rynek muzyczny, była dziś gościem "Pytania na śniadanie". Młoda wokalistka opowiedziała o początkach swojej kariery i o tym, jakie ma plany na przyszłość. Już niebawem ukaże się trzecia płyta wokalistki. A jak zaczęła się jej współpraca z zespołem Verba? Jak powstał pseudonim "Sysia"? Czy go lubi?

Sysia wzięła się z internetu. Tak mnie nazwano. Spodobało mi się, bo w szkole zawsze chciałam mieć pseudonim, a go nie miałam, więc bardzo się cieszyłam z tego, że się przyjęło - powiedziała w PnŚ Sylwia.

Sysia chciałaby połączyć dwa zawody: być artystką oraz wizażystką.

Chcę połączyć oba te zawody, bardzo się tym interesuję, tak samo jak śpiewaniem. Dlatego wymyśliłam, że będę sama wizażystą dla siebie. Jestem w klasie wizaż i stylizacja, bo to mi sprawia wielką radość - powiedziała Sylwia.

Nie lubię jak ktoś zajmuje się moimi włosami czy makijażem przed wyjściem ma scenę, to mnie stresuje - przyznała Sylwia Przybysz. - Robię to sama, bo to mnie odpręża przed występem - powiedziała artystka.