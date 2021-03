Sylwia Przybysz urodziła? Na nowe zdjęcie młodej mamy zareagowała nawet ciężarna Ida Nowakowska 

Sylwia Przybysz po raz drugi została mamą? Wokalistka opublikowała w sieci nowe zdjęcie, które rozwiewa wątpliwości w tej sprawie. Internauci są zachwyceni wyglądem młodej gwiazdy! Fotkę Sylwii Przybysz skomentowała również Ida Nowakowska, która również już wkrótce zostanie mamą. Spójrzcie na najnowsze zdjęcie Sylwii!

Sylwia Przybysz na początku 2020 roku po raz pierwszy została mamą. Córeczka wokalistki i Jana Dąbrowskiego przyszła na świat dokładnie 14 stycznia. Teraz Sylwia i Jan szykują się do narodzin drugiego dziecka. W ostatnim filmie opublikowanym na youtube.com w którym opowiadała o wyprawce dla maleństwa Sylwia Przybysz przyznała, że poród może odbyć się lada chwila.

Dzisiaj przychodzę do was z filmikiem o którym mówię już bardzo długo, że chcę go nagrać i w sumie nagrywam go już na ostatnią chwilę bo już naprawdę jestem bardzo blisko terminu i już się bałam, że nie zdążę go nagrać- mówiła wówczas Sylwia.