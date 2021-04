Sylwia Przybysz przekazała smutne wieści. To bardzo zła informacja dla jej fanów

Sylwia Przybysz poinformowała fanów, że zamyka swój sklep! Jej wielbiciele zastanawiali się, dlaczego młoda gwiazda podjęła taką decyzję. Teraz partnerka Jasia Dąbrowskiego postanowiła im wszystko wyjaśnić. Co się stało? Poznajcie szczegóły.

Sylwia Przybysz to nie tylko Influencerka i Youtuberka - teraz to przede wszystkim mama dwóch pięknych córeczek. Pola przyszła na świat w styczniu ubiegłego roku, a Nela kilkanaście dni temu. Z tego też względu Sylwia cały swój czas poświęca dziewczynkom. Oczywiście nie zapomina przy tym o swoich fanach - cały czas jest aktywna w mediach społecznościowych i jest w kontakcie ze swoimi wielbicielami.

Partnerka Jasia Dąbrowskiego w ostatnich latach prowadziła również swój sklep internetowy, który cieszył się ogromną popularnością. Mogliśmy w nim dostać piękne ubrania i akcesoria pomysłu Sylwii Przybysz. Ale niestety, ze względu na natłok obowiązków, których przecież przy dwójce dzieci nie brakuje, młoda gwiazda podjęła decyzję o zamknięciu swojego internetowego butiku.

Pytacie dlaczego zamykam sklep. Odpowiedź jest prosta. Przy dwójce dzieciaczków nie jestem w stanie go prowadzić, wymyślać nowych kolekcji. Postanowiłam być dla Was to na Instagramie oraz na YouTube nagrywając filmy o macierzyństwie i naszej rodzince. Dlatego jeżeli chcielibyście mieć jakąś rzecz z mojego sklepu nawet na pamiątkę, to ostatnia chwila - poinformowała Sylwia Przybysz.