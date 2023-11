Reklama

Wczoraj wytwórnia muzyczna My Music poinformowała o zakończeniu współpracy z Sylwią Przybysz. Według komunikatu, który pojawił się w social mediach, artystka działała na szkodę firmy, wobec czego zdecydowano się zawiesić z nią współpracę, jednocześnie nie zwalniając artystki ze wszelkich wcześniejszych zobowiązań. Młoda gwiazda ze swoją odpowiedzą poczekała do dziś. Niedawno opublikowała oświadczenie w sprawie zerwania współpracy z My Music. Jakie są powody? Nam udało się również zdobyć gorący komentarz w tej sprawie! Zobaczcie!

Sylwia Przybysz kończy współpracę z My Music. Dlaczego?

Sylwia przybysz zamieściła obszerny wpis w swoich mediach społecznościowych, w którym oznajmiła, że kończy współpracę z My Music. Zdradziła również kilka najważniejszych powodów:



Chciałam Was poinformować, że moja współpraca z MyMusic Sp. z o.o. sp.k. właśnie się zakończyła. Niestety, pomimo moich najszczerszych chęci, MyMusic Sp. z o.o. Sp. k. nie była w stanie zachować się względem mnie jak na profesjonalistów przystało, stąd musiałam podjąć tą trudną decyzję o zakończeniu współpracy. Moja decyzja podyktowana jest wieloma różnymi czynnikami - napisała gwiazda.

Dodała, że zakończyła również niektóre relacje z pracownikami firmy, ze względu na sposób, w jaki ją traktowano.

[...] Najlepiej niech świadczy o tym fakt, iż o odwołaniu moich koncertów i mojego udziału w obozie Young Stars sama dowiedziałam się z Facebooka. Wiem, że MyMusic Sp. z o.o. Sp. k. oraz osoby powiązane z wytwórnią upubliczniają różne nieprawdziwe wiadomości na mój temat i ostatnich wydarzeń – podjęłam jednak decyzję, że poza niniejszym oświadczeniem, nie będę się do nich więcej publicznie odnosić, gdyż Internet to nie miejsce na załatwianie takich spraw.

Gwiazda podziękowała jednak za współpracę i życzy sukcesów innym podopiecznym wytwórni. Zapewnia też fanów, że wkrótce wynagrodzi im wszystkie przykre sytuacje z nią związane:

Niemniej chciałabym podziękować wszystkim pracownikom i artystom związanym z MyMusic Sp. z o.o. Sp. k. za wszystkie lata współpracy. Szczególnie życzę sukcesów wszystkim artystom zrzeszonym w Young Stars! Na szczęście gdy coś się kończy to i coś się zaczyna – tym samym ruszam dalej z moimi własnymi projektami, koncertami i muzyką, a Was zapraszam do podroży razem ze mną! Wiem, że czujecie się zawiedzeni odwołanymi przez MyMusic Sp. z o.o. Sp. k. koncertami jak i moim udziałem w obozie – mogę Was jedynie zapewnić, że myślę o Was cały czas i już niedługo postaram się wynagrodzić Wam tą przykrą sytuacje oraz fakt, że musicie ponosić konsekwencje decyzji MyMusic Sp. z o.o. Sp. k.

Co z karierą Sylwii Przybysz?

Party.pl udało się zdobyć gorący komentarz Sylwii Przybysz! Artystka w rozmowie z nami zaznacza, że próbowała dogadać się z wytwórnią, ale wszelkie ich ustalenia nie zostały dotrzymane:

Próbowałam się dogadać w ostatnich tygodniach, były z mojej strony prowadzone mediacje, byliśmy blisko ustalenia szczegółów porozumienia, a ja w poniedziałek rano dowiedziałam się z Facebooka, ze nasze ustalenia nic nie znaczą, a wytwórnia oficjalnie odcina się od tego, co zostało ustalone. Nie mogę czekać w nieskończoność, chce działać i się rozwijać, a nie być blokowana - powiedziała Party.pl

Na koniec swojego oświadczenia Sylwia zaznacza, że fani mają na co czekać:

Już niebawem dowiecie się z moich kolejnych postów o obozach, koncertach oraz innych atrakcjach, które dla Was szykuje! Będzie mnóstwo okazji aby spotkać się ze mną i nadrobić to co chwilowo utracone

Oświadczenie Sylwii Przybysz

Sylwia zakończyła współpracę z wytwórnią.

Przed Sylwią Przybysz nowy etap w życiu!