Po lekkich zawirowaniach w życiu zawodowym Sylwia Przybysz znowu wraca do gry. Piosenkarka zerwała niedawno współpracę ze swoją dotychczasową wytwórnią. Niektórzy zaczęli się martwić, że to opóźni pracę nad jej nowym materiałem. Nic z tych rzeczy! Sylwia Przybysz zaprezentowała właśnie teledysk do piosenki "NOVA". Zobaczcie sami!

Teledysk Sylwii Przybysz do piosenki "NOVA"

Sylwia Przybysz wreszcie mogła pochwalić się efektami swojej ciężkiej pracy. W serwisie YouTube pojawił się właśnie teledysk do piosenki "NOVA". Jest to pierwszy singiel promujący nadchodzący album artystki. Jak czytamy w opisie utworu:

Singiel opowiada historię wokalistki związaną z ostatnimi dużymi zmianami w jej życiu. Utwór powstał we współpracy z amerykańskim producentem Konradem Oldmoney oraz wytwórnią With The Band, do której dołączyła Sylwia. Przybysz opisuje singiel jednym zdaniem: nigdy w życiu nie utożsamiałam się aż tak z żadną piosenką, utwór NOVA mówi o mojej przemianie wizerunkowej i artystycznej.

Fani Sylwii Przybysz niemal od razu zareagowali na jej nową produkcję. Większość jest zachwycona materiałem, który zaprezentowała ich ulubienica.

- To jest coś cudownego! Kocham ją ❤ - teledysk jest sztoooos, ogólnie piosenka też jest cudowna, wszystko jest poprostu genialne, jestem na maxa dumna, z tego co teraz robisz, jestem najszczesliwsza, że dopiero teraz pokazałas na co cie stać, ale wiem, że jeszcze nas zaskoczysz, że jeszcze wiele przed nami, kocham????❤️ - Piosenka jest cudowna❤️ Tyle w życiu przeszłaś, miałaś tyle problemów a się nie poddałaś. Jesteś jedną z silniejszych osób - to pokazujesz w piosence i na co dzień. Jesteś wzorem do naśladowania - jesteś Naszym autorytetem. Dziękujemy za tą piosenkę ❤️ - Nie ma słów by to opisać ???? To zupełnie NOVA era ❤️ - zachwycają się fani Sylwii Przybysz.

Czy wam również podoba się nowy singiel wokalistki?

Sylwia Przybysz zapowiada nowy rozdział w swojej karierze.

Instagram

Tekst piosenki Sylwii Przybysz - "Nova"

Może to nie jestem ja

może tak naprawdę chowam się

w szafie maskę mam

na każdy dzień

może taką chcesz mnie znać

Ale to już czas

aby pokazać twarz

teraz mam nowe zasady, zaraz poznasz je

Wiem ze mnie zechcesz

zbyt dobrze to znam

jednym skinieniem na wyłączność ciebie mam

jestem kim jestem, nie muszę się bać

chcesz

no to zobacz sam

wiem

tu i teraz

start!

Nowa, na wszystko już gotowa

zmieniam czerń na bil

pomimo ciągłych wojen

wiem, ze do twojej novy nie dostosuję się

Bez żadnych granic

nie waham się

taka niewinna nie jestem, nie

ciągle silna mimo ran

i wiem czego chcę

nie powtórzę jeszcze raz

dobrze słuchaj mnie

Wiem że mnie zechcesz

zbyt dobrze to znam

jednym skinieniem na wyłączność ciebie mam

jestem kim jestem, nie muszę się bać

chcesz

no to zobacz sam

wiem

tu i teraz

start!

Nowa, na wszystko już gotowa

zmieniam czerń na bil

pomimo ciągłych wojen

wiem, ze do twojej novy nie dostosuję się

