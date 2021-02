Sylwia Przybysz o swoim pierwszym porodzie. "Nie przygotowałam się". Co poszło nie tak?

Sylwia Przybysz zamieściła na swoim kanale Youtube film, w którym poradziła przyszłym mamom, co spakować ze sobą do szpitala. Młoda gwiazda pokazała swoją torbę, którą już przygotowała na porodówkę. Przy okazji wokalistka zdradziła, że podczas pierwszego porodu, nie wszystko poszło po jej myśli. Teraz nauczona doświadczeniem już nie popełni tego błędu. Zobaczcie, co wyjawiła w tym temacie partnerka Jana Dąbrowskiego.

Sylwia Przybysz wspomina swój pierwszy poród

Sylwia Przybysz już w marcu urodzi swoje drugie dziecko. Wokalistka i jej partner, Jan Dąbrowski, już wkrótce po raz kolejny powitają na świecie drugą córeczkę. Obydwoje są bardzo szczęśliwi, że ich rodzina się powiększy, a ich pociechy będzie dzieliła mała różnica wieku. Chociaż poród młodej gwiazdy zbliża się wielkimi krokami, to jednak Sylwia Przybysz w dalszym ciągu jest bardzo aktywna w swoich social mediach i na kanale Youtube.

Ostatnio przyszła mama nagrała film, w którym pokazała, co zamierza zabrać ze sobą do szpitala. Torba na porodówkę jest już spakowana - nie zabrakło oczywiście koszul do karmienia, laktatora, podkładów poporodowych i ubranek dla noworodka. Sylwia, nauczona doświadczeniem z pierwszego porodu już doskonale wie, co się przyda, a które rzeczy są zbędne.

Młoda gwiazda zdecydowała się opowiedzieć, z czym nie przygotowała się podczas porodu z Polą. Okazało się, że wokalistka zapomniała, aby pod ręką były ubranka, w które będzie ubrany noworodek chwilę po urodzeniu.

Gdy dzidziuś się urodzi, zadaniem taty jest szybko podać ubranka, w które dzidziuś będzie ubrany. Pamiętam, że nie przygotowałam się za bardzo z tego do porodu z Polą. Pani położna chciała od Jaśka rzeczy, a on biedny nie wiedział w ogóle w co ubrać i co podać, a ja byłam chwilę po porodzie, także ciężko było to zorganizować. Teraz stwierdziłam, że się przygotuje i zapakowałam w oddzielny woreczek ubranka, które są pierwszymi ubrankami, w które nasz dzidziuś będzie ubrany po porodzie - powiedziała w swoim filmie, Sylwia Przybysz.

Na szczęście teraz Sylwia już doskonale wie, jak wyglądają pierwsze chwile po porodzie i co jest niezbędne na porodówce. Zobaczcie filmik, w którym młoda gwiazda udzieliła cennych rad przyszłym mamom i opowiedziała o swoich doświadczeniach z pierwszego porodu.

Sylwia Przybysz zostanie mamą po raz drugi już w marcu. Ostatnio gwiazda razem z partnerem i córeczką, wzięła udział w rodzinnej sesji zdjęciowej, którą wykonała... Sylwia Bomba z "Gogglebox".