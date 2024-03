Sylwia Peretti od śmierci syna nie jest aktywna w mediach społecznościowych. Dodaje wpisy co kilka miesięcy i tak też było tym razem. W styczniu wspominała o wielkim wsparciu ze strony swojego męża, a teraz? Ten wpis chwyta za serce!

Sylwia Peretti w tęsknocie za synem

W życiu Sylwii Peretti od lipca 2023 roku zagościł smutek i głęboka żałoba. Życie napisało swój scenariusz i zabrało jej jedynego syna Patryka, który zginął podczas tragicznego wypadku samochodowego na terenie Krakowa. Po tym zdarzeniu Sylwia odcięła się od mediów społecznościowych i przeżywała te wstrząsające chwile w zaciszu domowym. Na pierwszy post zdecydowała się dopiero po dwóch miesiącach, a jego treść rozrywała serca fanów na kawałki. Do tej pory celebrytka rzadko dzieli się z fanami swoim bólem po stracie syna, jednak co jakiś czas postanawia napisać słowa, które wypływają prosto z jej serca. Właśnie tak napisała pod ostatnim postem:

Jak wygląda świat, kiedy życie staje się tęsknotą? Wygląda papierowo, kruszy się w palcach, rozpada. Każdy ruch przygląda się sobie, każda myśl przygląda się sobie, każde uczucie zaczyna się i nie kończy, i w końcu sam przedmiot tęsknoty robi się papierowy i nierzeczywisty. Tylko tęsknienie jest prawdziwe, uzależnia. Być tam, gdzie się nie jest… - cytuje słowa Olgi Tokarczuk.

Sylwia Peretti nie pogodziła się ze śmiercią Patryka. Mówi się, że czas leczy rany a może przyzwyczaja nas do bólu. "Królowa życia" stara się odnaleźć w nowej rzeczywistości bez ukochanego syna. Na całe szczęście ma przy sobie wspierającego męża, którego nazywa swoim Aniołem. Po stracie dziecka to on przebywa na co dzień z Sylwią i podtrzymuje na duchu w ciężkich dla niej chwilach. Jak sama przyznała bez niego nie dałaby rady i powrót do rzeczywistości zawdzięcza właśnie Łukaszowi. Kilka miesięcy temu Sylwia Peretti poświęciła oddzielny post na podziękowania dla męża:

Mój mąż jest Aniołem, który został mi dany by przeprowadzić mnie przez piekło na ziemi.Jestem o tym przekonana - napisała na swoim Instagramie.

Instagram/lukaszporzuczek

Mąż Sylwii Peretti, Łukasz niedawno również zdecydował się na poruszające wyznanie. Poświęcił wpis ukochanej żonie, pisząc o niej: "Moja inspiracja, siła, opoka, miłość i najlepsza przyjaciółka w jednym".

Internauci trzymają kciuki za pogrążoną w żałobie Sylwię Peretti. Doceniają każdą jej aktywność w mediach społecznościowych.

