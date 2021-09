Sylwia Madeńska z "Love Island" pokazała swoje weselne kreacje! "Ogień! Prześliczna"

Sylwia Madeńska jest tancerką od wielu lat. Teraz możemy ją podziwiać na parkiecie "Tańca z gwiazdami" . Sylwia występuje tam w parze ze swoim życiowym partnerem, Mikołajem Jędruszczakiem , z którym poznała się na planie "Love Island" . W pierwszym odcinku jurorzy nie byli do końca zachwyceni ich występem. Naszą uwagę zwróciła jednak sylwetka Sylwii Madeńskiej, od której trudno oderwać wzrok. Zobaczcie, jak zmieniła się gwiazda "Love Island"! Ile kilogramów schudła Sylwia Madeńska z "Love Island"? Sylwia i Mikołaj ciężko trenowali przed pierwszym odcinkiem "Tańca z gwiazdami". Kosztowało ich to sporo nerwów. Oboje nie ukrywali bowiem, że między nimi dochodziło do kłótni. Nie dogadywali się do tego stopnia, że Sylwia na kilka dni wyprowadziła się z domu. Wygląda jednak na to, że kryzys został zażegnany. Niestety, jak już wspomnieliśmy, taniec Sylwii i Mikołaja nie skradł ser jurorów w pierwszym odcinku. Andrzej Grabowski stwierdził, że prawdopodobnie zjadł ich stres. Naszą uwagę zwróciła jednak przede wszystkim obłędna figura Sylwii Madeńskiej. Godziny spędzone na morderczych treningach zaowocowały świetną formą tancerki. Sylwia zdradziła, że udało jej się już schudnąć 8 kg. A to jeszcze nie koniec! Tylko spójrzcie, jak świetnie wygląda! W ich choreografii nie brakowało trudnych figur Sylwia jest teraz w świetnej formie!