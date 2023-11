Sylwia Madeńska, zwyciężczyni pierwszej polskiej edycji show "Love Island", znów udowadnia, że jej miłość z Mikołajem to nie udawanie przed kamerami. Tancerka zamieściła na Instagramie kolejne gorące zdjęcie z łóżkowej sesji. Ale szczególnie porusza to, co pod nim napisała!

Już kilka dni temu Sylwia i Mikołaj rozgrzali fanów pierwszą fotką z nagiej sesji. Przepełnione namiętnością zdjęcie spod prysznica wywołało dużo komentarzy. Jak się teraz okazuje, zdjęć jest więcej. Tym razem Sylwia pokazała fotki z łóżka!

Łóżkowa sesja Sylwii i Mikołaja z Love Island

Na pierwszej fotografii widzimy Sylwię i Mikołaja w łóżku, wyglądających jakby spali wtuleni w siebie. Na drugim, czarno-białym para stoi, również nago, Sylwia wtulona w chłopaka.

Wyznanie „Oj Mikiii” obeszło już chyba pół Polski ???? Nie ukrywam, ze mam ochotę powtarzać je codziennie budząc się obok @mikolaj_jedruszczak_official. Cieszę się, ze @loveislandwyspamilosci przypomniała mi jak dużo znaczy bliskość drugiej osoby i jak dobrze funkcjonuje się we dwoje ????. P.S. Miki ma bardzo wygodna klatę ????????

Jak Wam się podobają nowe fotki zmieszczone przez Sylwię?

Myślicie, że ich związek przetrwa? Para zdobyła sympatię widzów "Love Island", choć przecież początkowo nikt nie dawał im szans. Jednak od powrotu do Polski - wbrew hejterom - oboje udowodniają, że miłość jest im chyba jednak pisana.

Sylwia i Mikołaj wybrali miłość i wygrali "Love Island"

A tak wyglądali na pierwszej gorącej sesji: