Sylwia Madeńska w nowej stylizacji wygląda jak Jennifer Lopez? Fani nie mają wątpliwości!

Sylwia Madeńska coraz częściej pojawia się na czerwonym dywanie. Gwiazda zasłynęła dzięki wygranej w reality show "Love Island" i w pełni wykorzystał popularność, jaką przyniósł jej program. Już niebawem zobaczymy ją w "Tańcu z gwiazdami", a ostatnio pojawiła się na pokazie bielizny. Razem z Mikołajem Jędruszczakiem chętnie pozowali na ściance. Fani gwiazdy "Wyspy miłości" docenili jej stylizację i porównali ją do Jennifer Lopez. Zobaczcie, jak zareagowała!

Sylwia Madeńska jak Jennifer Lopez!

Tancerka pochwaliła się swoją najnowszą stylizacją na Instagramie, a fani nie mogą wyjść z zachwytu nad szczupłą figurą celebrytki, jej fryzurą i kreacją i porównują ją do gwiazdy Hollywood!

Polska Jennifer Lopez

Sylwia Madeńska doceniła to porównanie i podziękowała. Widać, że ten komplement przypadł jej do gustu:

oj dziękuje za to porównanie 😍

Jednak to nie koniec komplementów od fanów. Jak się okazuje doceniają oni nie tylko stylizację Sylwii Madeńskiej, ale szczerze kibicują jej związkowi z Mikołajem Jędruszczakiem:

Wyglądasz cudnie 😍💜 tylko już nie chudnij!! 😀 Ale pięknie wyglądasz w tej fryzurce 😍 miłość która przetrwała 👍👍💪💪💪brawo wy

Tylko spójrzcie na ten look! My też doceniamy tę stylizację i nominowaliśmy ją do tytułu najlepiej ubranej gwiazdy "Fleszstyle" miesiąca. Głosujcie w naszym plebiscycie!