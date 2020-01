Sylwia Madeńska i Mikołaj Jędruszczak po programie "Love Island" nie zwalniają tempa. Niedługo będziemy mogli podziwiać ich na parkiecie w "Tańcu z Gwiazdami", tymczasem coraz częściej pojawiają się na branżowych eventach. Nie da się nie zauważyć, że tancerka jest coraz szczuplejsza. Jej filigranowa sylwetka to zasługa częstych treningów na siłowni oraz zbilansowanej diety. Wróciła rownież do tańca, a nadchodzące treningi do polsatowskiego show tylko zintensyfikują wysiłek.

Sylwia Madeńska i Mikołaj Jędruszczak na pokazie Susan Swimwear

Sylwia Madeńska i Mikołaj Jędruszczak to ulubieńcy fanów programu "Love Island". Para coraz śmielej wkracza do polskiego show biznesu. W czwartek, 30 stycznia pojawili się na pokazie mody Susan Swimwear. Sylwia przykuła uwagę swoją idealną sylwetką i pokazała długie nogi. Tancerka postawiła na elegancki zestaw, którego głównym elementem jest marynarka z ozdobnymi naramiennikami. Stylizacja Mikołaja za to była bardziej casualowa.

Czy Sylwii i Mikołajowi uda się podbić kolejne show? W nadchodzącej edycji "Tańca z Gwiazdami" wystąpią jako para. Czy fakt, że znają się na co dzień i wiedzą o swoich słabościach da im przewagę nad rywalami?

Sylwia Madeńska i Mikołaj Jędruszczak coraz pewniej czują się w show biznesie. Coraz śmielej pojawiają się na branżowych eventach.

Sylwia Madeńska już teraz może pochwalić się piękną sylwetką i efektami diety. Tancerka przyznała, że stara się sporo ćwiczyć, a nadchodzące treningi do "Tańca z Gwiazdami" sprawią, że będzie jeszcze intensywniej.

Sylwia Madeńska jeszcze do niedawna wyglądała tak. Czy to treningi do "Tańca z gwiazdami" tak bardzo wpłynęły na jej sylwetkę?