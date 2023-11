W sobotę, 3 sierpnia, odbyła się wielka premiera nowego teledysku Sylwii Lipki, do utworu „Cztery łapy”. Singiel zwiastuje najnowszy, trzeci album młodej artystki „Wbrew pozorom”. Jego premiera zaplanowana jest na 30 sierpnia 2019 roku.

O czym jest utwór „Cztery łapy”? Jak pisze sama Sylwia:

Przed Wami kolejna piosenka z mojego nadchodzącego albumu "Wbrew Pozorom". Nosi tytuł "Cztery Łapy" i opowiada o tym, że pomimo wielkiego trudu, który ktoś wkłada w to, by uprzykrzyć Wasze życie warto być ponad to i nie pokazywać swoich słabości