Sylwia Lipka to młoda wokalistka, która już od dawna podbija muzyczny rynek. Jej profil na Instagramie obserwuje aż 802 tys. fanów, a utwory w serwisie Youtube piją rekordy popularności. Okazuje się jednak, że Sylwia skupia się nie tylko na karierze, ale i na swoim życiu prywatnym. Młoda gwiazda pochwaliła się właśnie romantycznym zdjęciem z ukochanym. Nigdy nie zgadniecie, z kim się związała!

Sylwia Lipka jest zakochana? Wiele na to wskazuje, bo na jej profilu pojawiło się romantyczne zdjęcie z... Dominikiem Rupińskim, znanym Tiktokerem! Na fotografii Sylwia i Dominik całują się! Podobne zdjęcie opublikował sam Tiktoker.

You make me laugh even when I don’t want to smile???? (tłum. Sprawiasz, że się śmieje, nawet gdy nie chcę się uśmiechać) - napisał Dominik w opisie do zdjęcia z Sylwią.

surround yourself with people, who care about you. not just those who say it, but those who show it (tłum. otaczaj się ludźmi, którzy troszczą się o ciebie. Nie tymi, którzy to mówią, ale którzy to robią) - napisała Sylwia w poise do zdjęcia z Dominikiem.