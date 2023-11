Reklama

Sylwia Lipka i jej chłopak Rafał znaleźli przepis na sukces związku! Wokalistka i tancerz spotykają się od dwóch lat (Zobacz: Sylwia Lipka zdradza jak zaczął się jej związek z Rafałem!), a temperatura ich uczuć ciągle jest bardzo wysoka! :) Sylwia Lipka przyznaje jednak, że to, co pojawia się w sieci, to zaledwie niewielki fragment ich bliskiej relacji. Jak radzą sobie z zazdrością, z którą muszą się zmierzyć w swojej pracy? Posłuchajcie!

Zobacz także: Sylwia Lipka zdradziła z jakim mężczyzną chciałaby zaśpiewać w duecie!

Chłopak Sylwii tańczył m.in. w trasie koncertowej Dody "Riotka Tour".

Sylwia Lipka i Rafał Wiewióra dzielą się z fanami tylko niewielkim fragmentem ich związku.