1 z 6

Co za news! Jak informuje plejada.pl Sylwia Juszczak i Mikołaj Krawczyk wzięli cichy ślub i to już w zeszłym roku. Parze udało się zachować to w tajemnicy aż do dziś - konferencji serialu "Pensjonat nad rozlewiskiem", w którym oboje grają. Na placu Sylwii można dostrzec obrączkę! Para w rozmowie z portalem potwierdziła informacje o swoim ślubie. Co powiedzieli? Zobaczcie!

Zobacz także: "Piątka chłopaków. Jestem rodzynką. Lubię to" - mówi Sylwia Juszczak. Wiemy, co miała na myśli...