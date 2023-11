4 z 4

Choć złośliwi nie dawali ich miłości zbyt dużych szans, Sylwia i Mikołaj wydają się jedną z najszczęśliwszych par polskiego show-biznesu. Mają to, o czym zawsze marzyli: dużą patchworkową rodzinę. Jej gwiazdą jest niewątpliwie mała Konstancja. Na Instagramie widać, jak aktorka po narodzinach córeczki delektuje się macierzyństwem.

Chwytamy każdy dzień… każdą minutkę. Nasze dzieci tak szybko rosną - napisała pod zdjęciem z malutką.

Sylwia Juszczak i Mikołaj Krawczyk pojadą w podróż poślubną?

Po ślubie wróciła do pracy na planie serialu „Mały Grand Hotel”, zaczęła też zdjęcia do nowego filmu. Mikołaj, który gra w sztukach „Zaręczony pogrąŻony”, „Powiedzmy miłość” oraz „Seks, miłość i podatki”, również przygotowuje się do kolejnej premiery. To dlatego podróż poślubną Krawczykowie przełożyli na przyszły rok. Dokąd pojadą? Tego jeszcze nie wiadomo, ale raczej będzie to rodzinny wypoczynek niż wakacje tylko we dwoje.

Sylwia i Mikołaj są dowodem na to, że w dużej rodzinie siła. Wspierają się, kochają, mają cudowne dzieciaki. Nic więcej do szczęścia im już nie trzeba – twierdzą ich znajomi.

Trzymamy za nich kciuki!

