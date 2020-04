Sylwia i Mikołaj z "Love Island" ogłaszają ciążę! "Będziemy Rodzicami"

Takiej wiadomości chyba nie spodziewał się dzisiaj nikt! Sylwia i Mikołaj, którzy poznali się w programie "Love Island" poinformowali, że już wkrótce zostaną rodzicami! Natychmiast posypało się mnóstwo gratulacji. Fani nie kryją zaskoczenia tą wiadomością i w zwiazku z dzisiejszą datą snują domysły, czy to aby na pewno nie żart! Ale wszystko wygląda bardzo poważnie...

Para, znana również z udziału w przerwanej edycji "Tańca z gwiazdami", pochwaliła się też uroczym zdjęciem. Zobaczcie sami!

Sylwia i Mikołaj z "Love Island" będą rodzicami?

Na Instagramie Mikołaja pojawiło się zdjęcie, które wprawiło fanów w osłupienie! Na fotografii Mikołaj całuje przyozdobiony serduszkiem brzuszek Sylwii i w taki właśnie sposób para przekazała, że spodziewa się dziecka! A opis, który pod fotografią zamieścił przyszły tata, nie pozostawia żadnych wątpliwości.

💥Nie zawsze jesteśmy w stanie wszystko zaplanować🤩 Dziś nadszedł ten dzień, aby Was o tym poinformować.. Będziemy Rodzicami👨‍👩‍👦

Kogo nam przyniesie bocian?👶🏻👧🏼 - napisał Mikołaj na swoim Instagramie.

Zaskoczeni fani natychmiast zaczęli zasypywać parę gratulacjami. Wielu jednak nie dowierza i twierdzi, że to najprawdopodobniej żart z okazji Prima Aprilis!

- Nie dajmy się nabrać 😂 - Nikt wam dzis nie uwierzy 😂 dodajcie post jutro 🤣 - Jesli prawda ogromne gratukacje😁 jeśli zarcik, to życzę z całego serca aby Was kopnął taki zaszczyt 😁😍🙌❤️ - No wiecie co... jak będzie serio to nikt nie uwierzy 😂 - piszą fani.

Jeśli to nie żart, również i my przyłączamy się do gratulacji.

A Wy, jak uważacie? To tylko żart, czy może rzeczywiście niedługo będziemy świętować narodziny pierwszego dziecka "Love Island"?

Sylwia tą nowiną także podzieliła się na swoim Instagramie!

Gratulacje złożyła nawet produkcja programu "Taniec z gwiazdami"