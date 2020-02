Mikołaj z "Love Island" szczerze o Sylwii: "Te chwile zapamiętamy na zawsze..."! Co z ich związkiem?

Mikołaj Jędruszczak i Sylwia Madeńska zostali zwycięzcami pierwszej edycji programu "Love Island". Od tamtej pory tworzą naprawdę zgraną parę, która wydaje się być nierozłączna. Niedługo zobaczymy ich także na parkiecie "Tańca z gwiazdami".

Jak się okazuje, ich związek jest zgodny i pełen pięknych emocji. Mikołaj zdecydował się o tym opowiedzieć na swoim Instagramie. Zobaczcie jak wspaniale mówi o swojej partnerce!

Mikołaj i Sylwia to para, która poznała się w programie "Love Island". Większości uczestników po zakończeniu show nie udało się utrzymać swoich związków, jednak ta dwójka w dalszym ciągu jest ze sobą bardzo szczęśliwa! Jak wiadomo Sylwia i Mikołaj niedługo pojawią się na parkiecie "Tańca z gwiazdami" - Mikołaj w roli gwiazdy, a Sylwia jako jego taneczna partnerka. Wygląda na to, że taniec połączył ich jeszcze bardziej! Zobaczcie w jak pięknych słowach Mikołaj opisał swój związek z Sylwią!

Pasje, hobby, zainteresowania to nieodłączne elementy szczęśliwego, udanego życia czy związku👩‍❤️‍👨Marzeniem każdego z nas jest móc je współdzielić z ukochaną osobą🥰Jednak znalezienie partnerki, którą interesują te same rzeczy to sprawa niezwykle ciężka☝🏼

Razem z @sylwia_madenska_official mamy to szczęście, że dopasowaliśmy się pod każdym względem😇 Sylwia uwielbia sport, zatem tenis jest dla niej strzałem w dziesiątkę, a ja dzięki Sylwii mogę nabyć nowe umiejętności taneczne🎾🕺🏻 Te chwile zapamiętamy na zawsze, mam nadzieję, że będziemy mogli rozwijać i pielęgnować wspólnie nasze pasje - napisał Mikołaj.