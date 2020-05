Sylwia i Mikołaj z "Love Island" rozstali się?! Jest zaskakujący komentarz zwycięzcy show Polsatu! 

Sylwia i Mikołaj z programu "Love Island" już nie są razem? Czy para, która poznała się i zakochała w sobie na planie show Polsatu przechodzi poważny kryzys? Takie pytania już od jakiegoś czasu zadają sobie ich fani. Teraz Sylwia i Mikołaj zareagowali na plotki na swój temat i postanowili zdradzilić, dlaczego w sieci nie pojawiają się ich wspólne zdjęcia czy relacje na Instagramie. Para podjęła pewną decyzję!

W najnowszym nagraniach opublikowanych na InstaStories Sylwia Madeńska i Mikołaj Jędruszczak przyznali, że nie chcą dłużej unikać pytań związek dlatego teraz planują wspólną relację podczas której zdradzą m.in. dlaczego nie publikują w sieci wspólnych zdjęć. Para odpowie na pytania swoich fanów już w najbliższą środę.

Od kilku dni dostaję od was wiadomości i komentarze. Ludzie pytają co u mnie, co u Sylwii, dlaczego nas tak mało razem dlaczego nie wrzucamy wspólnych stories, zdjęć itd. Nie da się przed wami nic ukryć i nie chcemy tak naprawdę nic ukrywać. Chcemy wam powiedzieć, jak wygląda sytuacja- powiedział Mikołaj.