Sylwia Madeńska z "Love Island" bardzo schudła. Fani się martwią: "Ty coś jesz"! 

Sylwia Madeńska razem z Mikołajem Jędruszczakiem zwyciężyli w programie "Love Island" i znaleźli tam miłość. Po programie nadal są razem, a niedawno pojawili się wspólnie w "Tańcu z gwiazdami". Jeszcze przed tanecznym show tancerka zdecydowała się na dużą metamorfozę i schudła 8 kilogramów, okazuje się, że teraz jest jeszcze szczuplejsza. Najnowsze zdjęcie Sylwii Madeńskiej zszokowało jej fanów! Niektórzy Internauci niepokoją się, że jest za szczupła...

Sylwia Madeńska z "Love Island" cały czas chudnie!

Sylwia Madeńska już od dłuższego czasu w mediach społecznościowych i na czerwonym dywanie prezentowała bardzo szczupłą figurę. Od czasu "Love Island" tancerka bardzo schudła, ale jej najnowsze zdjęcie zaniepokoiło Internautów. Pod fotografią ze spaceru i wyznaniem, że sport towarzyszy jej życiu od najmłodszych lat zawrzało!

Od dziecka mam do czynienia ze sportem. Lubię kontrolować swoje postępy oraz osiągnięte wyniki. - napisała Sylwia Madeńska pod zdjęciem ze spaceru po lesie.

Fanów tancerki zaniepokoiło jednak to zdjęcie. Chodzi o fakt, że Sylwia Madeńska jest na nim bardzo szczupła. Już przed udziałem w "Tańcu z gwiazdami" sporo schudła i otwarcie przyznała wtedy, że udało jej się zrzucić 8 kilogramów w 3 miesiące. Jak się okazuje to nie wszystko, bo Sylwia Madeńska nadal chudnie. Pod jej najnowszym zdjęciem fani uczestniczki "Love Island" martwią się o nią, co widać w komentarzach:

Ty tam coś jesz 🙄czy Mikołaj wszystko zjada Sylwia ty się nam trochę zatrzymaj z tym odchudzaniem , bo zaraz nam znikniesz Sylwia ale schudłaś aż ci spodnie odstają Ale chudzina tak schudłaś od czasu programu ze szok Znikasz w oczach kochana 🙈

Pojawia się też mnóstwo komplementów na temat figury Sylwii Madeńskiej:

Ty w LI jak ostatnio oglądałam a teraz to zupełnie inna osoba normalnie dziewczynka wyglądasz jak nastolatka ❤️

Wygladasz jak dziewczynka , bardzo schudlaś

Tylko spójrzcie na to zdjęcie! Faktycznie Sylwia Madeńska jest zbyt szczupła?

Sylwia Madeńska już w czasie emisji "Tańca z gwiazdami" wyglądał szczupło!

East News

Sylwia Madeńska w "Love Island".