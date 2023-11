Ruszył 56. Krajowy Festiwal Piosenki Polskiej w Opolu. Podczas pierwszego dnia festiwalu odbyły się koncerty: „Od Opola do Opola” oraz "Debiuty". Na koniec zobaczyliśmy też dwa jubileusze: 40-lecia pracy artystycznej Majki Jeżowskiej i 20-lecia zespołu Golec uOrkiestra. Choć to oni świętowali swoje jubileusze, największą gwiazdą pierwszego dnia festiwalu była Sylwia Grzeszczak, która zaśpiewała kilka swoich hitów. Na scenie towarzyszył jej mąż, Liber. Jak wyglądał występ Sylwii? I czy rzeczywiście jej stylizacja była podobna do tej, którą niedawno miała na sobie Doda? Zobacz zdjęcia!

