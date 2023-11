Kilka dni temu Sylwia Grzeszczak zaprezentowała się fanom w zupełnie nowej odsłonie. Piosenkarka, która obecnie przygotowuje się do koncertu na "Top of the Top Sopot Festival" zmieniła kolor włosów! Artystka zdecydowała się na radykalne farbowanie i teraz jest blondynką. Nawet najwierniejszy fan może mieć problem z rozpoznaniem jej na mieście, tym bardziej, że w najnowszym teledysku... znów wygląda inaczej!

Zobaczcie wideo do piosenki "Rakiety".

Sylwia Grzeszczak w teledysku "Rakiety"

Sylwia Grzeszczak i jej mąż Liber już za kilka miesięcy po raz drugi zostaną rodzicami. W 2015 roku para przywitała na świecie córkę. Dziewczynka otrzymała na imię Bogna. 4-latka niedługo zostanie starszą siostrą.

Tymczasem Grzeszczak, mimo ciąży, ciągle pracuje. W serwisie YouTube ukazał się teledysk do jej najnowszej piosenki "Rakiety". Sylwia znów zmieniła fryzurę i teraz ma grzywkę!

To już czas, Sylwia Grzeszczak odpala "rakiety" i zabiera nas w kolejna muzyczną podróż. Nowy, długo wyczekiwany singiel nawiązuje do pierwszych lotów ludzi na Księżyc, mówi o wielkich marzeniach, przekraczaniu własnych granic. Ma to swoje odzwierciedlenie również w muzyce, artystka postawiła na nowe, innowacyjne brzmienia połączone z rockowym pazurem, jaki od dawna daje się wyczuć na jej koncertach - czytamy pod wideoklipem w serwisie YouTube.

Ciążowych krągłości na razie u Sylwii nie widać, ale teledysk mógł być kręcony kilka tygodni temu. Poprzednio gwiazda potwierdziła błogosławiony stan dopiero będąc w 5. miesiącu ciąży.

Zobaczcie, jak teraz wygląda Sylwia:

Tekst piosenki "Rakiety"

Czy słyszycie nas, czy słyszycie nas

Czy słyszycie nas, czy słyszycie nas



[Zwrotka 1]

Czujesz to, mamy moc

Czekam na zielone światło

Nudzę się, zróbmy to

Mamy misję tu, jak Apollo

[Przedrefren]

Płyń do gwiazd

Wrócimy stąd, czy nie

Płyń do gwiazd

[Refren]

Daj mi znak, jeśli chcesz

Możemy lecieć jeszcze dziś

Cała Ziemia patrzy

Nie zatrzyma nas już nikt

Daj mi znak, jeśli chcesz

Możemy lecieć jeszcze raz

Odpalonych rakiet, łatwo nie dogoni czas

[Zwrotka 2]

Czujesz to, brak nam sił

Zdaje się, że mamy problem

Ale tak chcemy żyć

Tak na maksa, nie tak po prostu

[Przedrefren]

Płyń do gwiazd

Wrócimy stąd, czy nie

Płyń do gwiazd

[Refren]

Daj mi znak, jeśli chcesz

Możemy lecieć jeszcze dziś

Cała Ziemia patrzy

Nie zatrzyma nas już nikt

Daj mi znak, jeśli chcesz

Możemy lecieć jeszcze raz

Odpalonych rakiet, łatwo nie dogoni czas

[Bridge]

Czy słyszycie nas, czy słyszycie nas

Czy słyszycie nas, czy słyszycie nas

Daj mi znak, jeśli chcesz

Możemy lecieć jeszcze dziś

Cała Ziemia patrzy

Nie zatrzyma nikt

Daj mi znak, jeśli chcesz

Możemy lecieć jeszcze raz

Odpalonych rakiet, nie dogoni czas

[Refren]

Daj mi znak, jeśli chcesz

Możemy lecieć jeszcze dziś

Cała Ziemia patrzy

Nie zatrzyma nas już nikt

Daj mi znak, jeśli chcesz

Możemy lecieć jeszcze raz

Odpalonych rakiet, łatwo nie dogoni czas

Daj mi znak, jeśli chcesz

Możemy lecieć jeszcze dziś

Cała Ziemia patrzy

Nie zatrzyma nas już nikt

Daj mi znak, jeśli chcesz

Możemy lecieć jeszcze raz

Odpalonych rakiet, łatwo nie dogoni czas

Sylwia i Liber są małżeństwem

East News

Artystka ma teraz blond włosy