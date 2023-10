Sylwia Grzeszczak była gwiazdą ostatniego finału "Tańca z Gwiazdami". Zapytaliśmy ją komu bardziej kibicowała w tej edycji. Jak nam wyznała, gratuluje Edycie Zając, ale bliżej było jej do Julki Wieniawy. Przy okazji okazało się, że nigdy nie poznały się osobiście. Zmieniło się to... chwilę później! Zobaczcie, jak to wyglądało.

Reklama

Zobacz także: Taniec z Gwiazdami. "Szkoda wam Julii Wieniawy"? Edyta Zając bardzo szczerze o przegranej swojej największej rywalki

Byliśmy przy pierwszym spotkaniu Sylwii Grzeszczak i Julii Wieniawy.

Party.pl

Party.pl