Sylwia Grzeszczak pokazała zdjęcia z wakacji, a internauci zwrócili uwagę na jej szczupłą figurę: "Jaka Ty chuda!" komentują fani. 

Sylwia Grzeszczak pokazała zdjęcia z wakacji! Piosenkarka wybrała się na zagraniczny wyjazd i chociaż nie zdradziła, gdzie dokładnie wypoczywa to wszystko wskazuje na to, że poleciała do Grecji. Sylwia Grzeszczak już od kilku dni publikuje w sieci fotki i relacje z urlopu. Ostatnio pochwaliła się zdjęciem, na którym pozuje ubrana w seksowne szorty i krótką bluzkę, a internauci zwrócili uwagę na szczupłą figurę wokalistki.

Sylwia Grzeszczak na wakacjach

Sylwia Grzeszczak należy do grona gwiazd, które bardzo dbają o swoje życie prywatne i rzadko pokazują, jak spędzają czas poza sceną. Teraz artystka zrobiła jednak wyjatek i opublikowała w sieci kilka zdjęć ze swoich zagranicznych wakacji. Jedna z fotek wywołała sporo emocji wśród fanów gwiazdy. Internauci zwrócili uwagę na szczupłą figurę Sylwii Grzeszczak.

- Jaka Ty chuda! ❤️❤️❤️❤️Pięknie.

- Chudzinka😍ale ślicznie!!! 💓💓

- Kruszynka o pięknym głosie

- Ale Ty masz piękne nogi 😍

- Ty to powinnaś modelką zostać🔥- komentują fani.

Zobaczcie sami, jak wypoczywa Sylwia Grzeszczak. Spójrzcie tylko na figurę wokalistki! Sylwia wygląda jak prawdziwa modelka!

Sylwia Grzeszczak pochwaliła się świetną figurą.

Artystka od kilku dni wypoczywa na wakacjach.