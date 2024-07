1 z 8

Dla Sylwii Grzeszczak gala Eska Music Awards 2014 była pierwszym wydarzeniem, na którym pojawiła się po ślubie z Liberem. Wokalistka pochwaliła się skromną obrączką, a jej stylizacja niemal w całości opierała się na bieli. Czyżby miał być to jakiś sygnał do fanów i mediów? Gwiazda konsekwentnie jednak omijała temat swojego ślubu, choć pytał o to praktycznie każdy dziennikarz. AfterParty.pl również spróbowało podpytać Sylwię o ceremonię, a piosenkarka zareagowała na to w bardzo uroczy sposób. Opowiedziała nam za to o nagrodzie i najbliższych planach.

A tak Sylwia prezentowała się podczas samej gali. Zwróćcie uwagę na obrączkę: