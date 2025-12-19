Od lat na rodzimej scenie muzycznej króluje Sylwia Grzeszczak, której utwory znają i śpiewają całe pokolenia. Artystka wypuściła dotychczas wiele hitów, jak: "Małe rzeczy", "Motyle" czy "Bezdroża". Nie zatrzymuje się jednak i wciąż pracuje nad kolejnymi numerami, które podbijają listy przebojów. Jak się właśnie okazało, wokalistka ma niezły powód do świętowania.

Utwór Sylwii Grzeszczak znów numerem jeden

Sylwia Grzeszczak ogłosiła radosną wiadomość, która poruszyła jej fanów. Jej utwór „Och i Ach” zdobył pierwsze miejsce w prestiżowym zestawieniu hitów 2025 przygotowanym przez Eska i TikTok. Artystka podzieliła się tą informacją za pośrednictwem mediów społecznościowych, gdzie napisała:

Eska i TikTok podsumowują hity 2025!! och i ach na PIERWSZYM miejscu. 62,5 tysiąca osób stworzyło własny tiktokowy montaż właśnie do mojego utworu. wow 1 miejsce!

Fakt, że aż blisko 63 tysiące użytkowników TikToka zdecydowało się na stworzenie własnego montażu do piosenki „Och i Ach”, jasno pokazuje, jak ogromną popularnością cieszy się utwór Sylwii Grzeszczak. Viralowe wideo z udziałem jej muzyki zdobywają tysiące polubień, a trend z tym numerem opanował platformę.

Tuż po ogłoszeniu sukcesu, media społecznościowe Sylwii Grzeszczak zalała fala komentarzy pełnych podziwu i wzruszenia. Fani nie kryli radości i zachwytu, a przy tym nie szczędzili gratulacji.

Sylwia Grzeszczak kończy trasę „było sobie marzenie” w Krakowie

Równolegle z sukcesem utworu, Sylwia Grzeszczak przygotowuje się do zakończenia swojej trasy koncertowej „było sobie marzenie”. Finałowy koncert odbędzie się 19 grudnia w Krakowie. Artystka była niezwykle zapracowana w ostatnich tygodniach, a wieści o sukcesie „Och i Ach” dodały wyjątkowego charakteru końcówce trasy. Fani już zacierają ręce na myśl o koncercie w Krakowie, który – jak wielu przypuszcza – będzie pełen niespodzianek i emocji.

Choć artystka stara się chronić swoją prywatność i od miesięcy milczy na temat swojego nowego związku, który rodzi masę spekulacji, na bieżąco dzieli się z odbiorcami nowinkami z życia zawodowego. Nie możemy doczekać się, co Sylwia Grzeszczak szykuje dla słuchaczy w 2026 roku.

