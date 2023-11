1 z 7

Roztargnieni, niepoukładani... Tacy, według stereotypu, są artyści. Te obiegowe opinie nie pasują do Sylwii Grzeszczak (27). Ta dziewczyna jest uporządkowana, a wszystko w jej życiu odbywa się według precyzyjnego planu. Do niedawna naczelne miejsce w tym planie zajmowała muzyka. Teraz na pierwszym miejscu jest mąż i córeczka, która 5 grudnia skończyła rok. Sylwia Grzeszczak postanowiła jednak wrócić do show-biznesu po krótkiej przerwie. Już w piątek artystka wystąpi na Polsat Superhit Festiwal 2018, aby świętować tam 10-lecie swojej kariery.

Więcej: Polsat Superhit Festiwal 2018: "Tamta dziewczyna" ma już 10 lat! Jak zmieniała się Sylwia Grzeszczak?

Okazuje się, że część tekstów piosenek Sylwii Grzeszczak pisze jej mąż:

Teksty Marcina opowiadają o tobie, o waszej relacji?

– Teksty są uniwersalne. Mogą odnosić się do rożnych historii, rożnych ludzi. Ja też się z nimi utożsamiam, ale nie znaczy to, że opowiadam tam dokładnie o swoim życiu.

A jak rodzą się melodie, pomysły na kompozycje?

– Różnie. Nie potrafię ci wytłumaczyć, na czym to polega, bo sama nie wiem. Wierzę, że takie natchnienie przychodzi od Kogoś z góry. Melodie „dopadają” mnie wszędzie: w samochodzie, pod prysznicem, w łóżku, kiedy zasypiam. Nie sposób przewidzieć, kiedy się to wydarzy, dlatego zawsze staram się mieć przy sobie telefon z dyktafonem.

Od dziecka wiedziałaś, że będziesz muzykiem?

– Tak, zawsze chciałam być pianistą. Jako kilkulatka wierciłam rodzicom dziurę w brzuchu, by kupili mi instrument. Zrobili to, pamiętam, że wydali na to wtedy ostatnie pieniądze. Pamiętam, że kilka osób wnosiło to pianino na czwarte piętro w bloku, a kiedy już postawili je w pokoju, to okazało się, że jest popsute i nie nadaje się do użytku. To był cios. Wydawało się, że wszystko stracone. Na szczęście jakiś czas później zostało kupione drugie pianino. Gram na nim do teraz, jest najcudowniejsze! Dziś jestem niezmiernie wdzięczna rodzicom za każdą chwilę wsparcia, bo przecież nie zawsze ochoczo ćwiczyłam, chwil zwątpienia było naprawdę dużo. Szczególnie dziękuję mojej mamie, która sama ma piękny głos i kiedyś bardzo chciała szkolić się w muzycznym kierunku, ale los inaczej pokierował jej życiem. Potem, kiedy ja uczyłam się grać, mama niezwykle mi pomagała, chociaż nie znała nut. Dowiadywała się wszystkiego od nauczycieli i w domu mi to cierpliwie tłumaczyła. To był dla mnie absolutny fenomen.

Co jeszcze powiedziała nam Sylwia? Przeczytajcie na kolejnych stronach!