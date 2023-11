1 z 10

Polsat SuperHit Festiwal 2018: Sylwia Grzeszczak to jedna z najpopularniejszych polskich wokalistek. Swój talent przekuwa w hity, które z czasem pokrywają się złotem, platyną a nawet diamentem. W tym roku piosenkarka obchodzi jubileusz 10-lecia na scenie. Zanim rozpoczęła karierę, próbowała swoich sił w „Idolu”, w którym jako szesnastolatka zaśpiewała piosenkę Whitney Huston „I Will Always Love You”. W 2008 roku zaczęła odnosić pierwsze sukcesy. Nagrała fenomenalne duety ze swoim przyszłym mężem Liberem: "Mijamy się", "Nowe szanse", czy "Co z nami będzie". Trzy lata później wydała pierwszy solowy album „Małe rzeczy”. Zaskarbiła sobie nim sympatie milionów fanów.

Jak przez te 10 lat zmieniała się Sylwia Grzeszczak? Zobaczcie zdjęcia, widać jak z roku na rok wokalistka jest jeszcze piękniejsza!

PS. Jubileusz Sylwii Grzeszczak w piątek 25 maja!

