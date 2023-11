Podczas festiwalu Top of The Top w Sopocie, Sylwia Grzeszczak zdecydowała się na bardzo odważne ewolucje. Fani martwili się o wokalistkę, która przecież jest w drugiej ciąży. Czy nie obawiała się takich odważnych akrobacji na scenie? Została przecież wyniesiona na linie nad sceną.

Reklama

– W pierwszej chwili byłam przerażona, zrobiło mi się ciemno przed oczami. Na szczęście wszystko poszło sprawnie i czuję się świetnie – powiedziała w rozmowie z „Party”.

Zmiany, zmiany

Za taką odważną choreografię odpowiadał sam Agustin Egurrola. Zmian w życiu piosenkarki jest więcej, bowiem niedawno Sylwia zaprezentowała się w nowej, blond fryzurze. Nie zamierza także zwalniać tempa, tak jak to było przy pierwszej ciąży i planuje jeszcze koncertować aż do końca roku. Kiedy więc wreszcie zajmie się przygotowaniem do porodu? Jak twierdzą osoby znające Sylwie, z pewnością nastąpi to niedługo.

Julka Wieniawa na okładce „Party”.

Sylwia Grzeszczak zachwyca w drugiej ciąży

ONS