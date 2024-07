Sylwia Gliwa zaszalała na wakacjach! Gwiazda serialu "Na Wspólnej" swój urlop spędza na Kaszubach i nad Bałtykiem. Niestety, jak widać, pogoda nie rozpieszcza pięknej aktorki. Sylwia postanowiła się jednak nie załamywać i zrobiła sobie oryginalną sesję zdjęciową. W bikini, kaloszach i parasolem szalała w kałużach!

Nie mogłam pozwolić, żeby deszcz i ciemne chmury zepsuły mój urlop, więc postanowiłam znaleźć sposób na to, żeby zrealizować swoje wakacyjne plany. Może nie wróciłam opalona, ale na pewno się nie nudziłam. Proszę mi uwierzyć, że drink z palemką pity pod parasolem na kaszubskiej wsi smakuje wyśmienicie!- przekonuje Sylwia Gliwa. Mam wrażenie, że ludzie ostatnio na wszystko narzekają, a przecież wakacje są po to, by odpocząć i się zrelaksować. Gdy coś idzie nie po naszej myśli, lepiej podejść do tego z przymrużeniem oka, uruchomić kreatywność i, pomimo ulew, zapewnić sobie najlepsze wakacje pod słońcem. Moje właśnie takie były!