W warszawskim ATM Studio odbył się wieczór - Wella Night of Inspiration, którego tematem przewodnim były oczywiście włosy oraz ich najmodniejsze stylizacje. Sylwia Gliwa pojawiła się na nim ponownie w ubraniach od polskich projektantów.

Sylwia Gliwa wybrała tym razem białą bluzkę z zimowej kolekcji est by eS. Marka Gosi Sobiczewskiej stawia na szczegóły, których nie widać na pierwszy rzut oka. Tym razem z pozoru prosta bluzka ozdobiona została reglanowym rękawem oraz asymetryczną, rozchylającą się plisą z przodu. Do tego mankiety i wykończenie dekoltu z elastycznej siatki, która jest znakiem rozpoznawczym est by eS. Bluzka ta kosztuje 320 złotych, a aktualnie można ją kupić w popularnych sklepach internetowych w promocyjnych cenach.

Podoba się wam?