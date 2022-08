Sylwia Bomba zaskoczyła nowym nagraniem: "Gdy spotykasz osobę, przy której możesz być sobą"

Sylwia Bomba w ostatnim odcinku "Tańca z gwiazdami", którego tematem przewodnim było rodzinne trio zaprosiła do tańca swoją przyjaciółkę. Nie była to jednak Ewa Mrozowska, z którą od wielu sezonów bawią widzów programu "Gogglebox". To wywołało spore zaskoczenie wśród fanów Sylwii Bomby, którzy pytają wprost, dlaczego wybrała właśnie Lili a nie znaną widzom Ewę. Gwiazda "Gogglebox" odpowiedziała! Zobacz także: "Taniec z gwiazdami": Oliwia Bieniuk w parze bratem! Syn Anny Przybylskiej wystąpi w programie Dlaczego Sylwia Bomba nie zatańczyła w "Tańcu z gwiazdami" z Ewą Mrozowską? Sylwia Bomba razem z Jackiem Jeschke i swoją przyjhaciółką Lili zatańczyli na parkiecie quickstepa. Trio otrzymało od jurorów 29 punktów, a Iwona Pavlović oprócz komplementów dodała też nieco uszczypliwy komentarz. Ostatecznie widzom podobał się występ gwiazdy "Gogglebox" i Sylwia Bomba dalej ma szansę walczyć o kryształową kulę, a z programem pożegnała się Kinga Sawczuk . Tymczasem internauci pytają wprost, dlaczego to nie Ewa Mrozowska zatańczyła z nią na parkiecie: Myślałam że będzie Ewa kurcze 😂 - napisała jedna z Internautek. Sylwia Bomba zdecydowała się odpowiedzieć na ten komentarz i zdradziła, że Ewa Mrozowska z "Gogglebox", z którą na co dzień się przyjaźni nie mogła pojawić się w programie, ale uważa, że jej druga przyjaciółka w pełni poradziła sobie z zadaniem: ja tez żałuje ale Ewa nie mogła, Lili była cudowna 😍 Zobacz także: "Taniec z gwiazdami": Kto odpadł w 5. odcinku? "To nie był dla ciebie najlepszy taniec..." Ostatni taniec Sylwii Bomby w "Tańcu z...