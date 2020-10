Sylwia Bomba z "Gogglebox" szczerze o swoich problemach z wagą! Pokazała, jak ukrywała swoją otyłość

Sylwia Bomba z "Gogglebox. Przed telewizorem" zdecydowała się na osobiste wyznanie, dotyczące jej figury. Gwiazda hitu TTV dużo schudła i teraz może pochwalić się naprawdę wspaniałą sylwetką. Jednak jak przyznała w swoim wpisie na Instagramie, jej dieta tak naprawdę musi trwać całe życie, a to wszystko ze względu na chorobę, przez którą bardzo ciężko jest utrzymać idealną wagę. Zobaczcie, co jeszcze napisała Sylwia Bomba.

Zobacz także: Agnieszka Kotońska z "Gogglebox" w ogniu krytyki za bardzo krótką mini. Internautka: "Nie przystoi już Pani ta długość"

Sylwia Bomba to uwielbiana bohaterka "Gogglebox. Przed telewizorem" - widzowie pokochali duet, który stworzyła razem z Ewą Mrozowską. Gwiazda hitu TTV zyskała grono fanów, którzy obserwują jej poczynania także w mediach społecznościowych. Sylwia jest bardzo aktywna na Instagramie, dzięki czemu na bieżąco wiemy, co się u niej dzieje. Tym razem zdecydowała się dodać wpis, dotyczący jej figury.

Nie jest tajemnicą, że Sylwia Bomba kiedyś miała bardziej pełne kształty. Bohaterka "Gogglebox" w wywiadach zdradzała, że przez wiele lat ważyła prawie 90 kilogramów i nosiła wtedy ubrania w rozmiarze 44. Dzięki zmianie nawyków żywieniowych i wprowadzeniu odpowiedniej aktywności fizycznej, udało jej się schudnąć aż 30 kilogramów! To jednak nie była prosta walka, bowiem Sylwia zmaga się z insulinoopornością - jest to choroba, która między innymi powoduje tycie, a nadprogramowe kilogramy niezwykle ciężko jest zgubić.

Dlaczego Sylwia Bomba zdecydowała się na kolejny wpis w tym temacie? Okazało się, że jeden z internautów stwierdził, że gwiazda "Gogglebox" tak naprawdę nigdy nie była gruba i w sumie to niewiele schudła. Bohaterka hitu TTV wyjaśniła, skąd może brać się takie przeświadczenie wśród niektórych fanów. Wyjawiła również, jak ciężko jest utrzymać dobrą wagę przy insulinooporności. Nawet małe "grzeszki" mogą spowodować, że cała praca pójdzie na marne...

Ostatnio ktoś napisał mi pod zdjęciem, ze tak naprawdę nigdy gruba nie byłam i niewiele schudłam 😅 otóż prawda jest taka, że ja całe życie jestem na diecie! 😂 przy insulinooporności mam tak przekichane, ze tyje jak tylko spojrzę na czekoladę 🤣 Na lewym zdjęciu rozmiar L/XL na prawym S/M. Zawsze umiałam się ubrać i ustawić do zdjęcia tak aby zakryć swoje niedoskonałości. Byłam mistrzynią kamuflażu 🤣 pewnego dnia pomyślałam, że już mam dość tego „ukrywania” i wzięłam się do roboty. zdjęcie po lewej to jedno z bardzo niewielu jakie mam z moich „większych” czasów 🤗 co sądzicie? 🙃 - napisała Sylwia Bomba.