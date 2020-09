Agnieszka Kotońska "Gogglebox" od kiedy przeszła spektakularną metamorfozę chętnie chwali się swoją doskonałą figurą w mediach społecznościowych. Niektóre stylizacje gwiazdy TTV odsłaniają naprawdę sporo, w końcu, mając taką figurę śmiało można ją eksponować. Niestety, okazuje się, że wszystkim się to podoba! Agnieszka Kotońska właśnie pochwaliła się nową stylizacją z bardzo krótką sukienką w roli głównej i spadła na nią fala krytyki. Zobaczcie, co zarzucają jej niektóre Internautki!

Agnieszka Kotońska opublikowała na Instagramie nowe zdjęcie w bardzo seksownej stylizacji. Mała czarna mocno eksponuje ramiona, a długość to ultra krótka mini! Pod zdjęciem gwiazda "Gogglebox", jak zwykle zresztą, pozytywnym wpisem powitała swoich obserwatorów:

Pod seksownym zdjęciem 43-latki pojawiło się mnóstwo komentarzy. Niestety, to co można w nich przeczytać zaskakuje!

Przepraszam Pani Agnieszko, ale nie przystoi już Pani ta długość , do kolana byłoby bardziej sexi- czasami krótsze nie znaczy lepsze mimo, że zadbała Pani o siebie i schudła

Fanki gwiazdy programu "Gogglebox" stanęły w jej obronie i jednogłośnie twierdzą, że każdy sam decyduje o tym, co mu wypada. Najważniejsze jest to, że kobieta akceptuje swój wygląd i dobrze czuje się w stylizacji, którą sama wybrała:

ale bzdury 🙈 Pani Aga wie najlepiej co jej wypada a co nie

Wygladasz w tej sukience jak milion dolarow!

A czemu Pani Agnieszce nie przystoi ? Ma piękne nogi, dobrze się czuje w swoim ciele to dlaczego ma nie pokazywać ?? Co to znaczy, że komuś coś nie przystoi ?

Wow- królowa