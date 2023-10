Sylwia Bomba z "Gogglebox. Przed telewizorem" jest szczęśliwą mamą Antosi. Córeczka jest dla gwiazdy hitu TTV całym światem! Bohaterka "Gogglebox" w ciąży przytyła niewiele i szybko wróciła do formy. Jednak jak przyznała Sylwia Bomba w rozmowie z reporterką Party.pl, wiele mówi się o tym jak przeżywać ten piękny czas i jak się do niego przygotować. Zdecydowanie rzadziej zaś opowiada się o tym, co następuje tuż po urodzeniu dziecka.

Sylwia Bomba z Googlebox o połogu

Pierwsze tygodnie po porodzie dla każdej kobiety są niezwykle trudne. Cała uwaga skupiona jest oczywiście na dziecku i często zapomina się o jego mamie, która przechodzi ciężkie chwile - hormony wariują, ciało jest obolałe i niejednokrotnie kobiecie po prostu brakuje sił. Sylwia Bomba z "Gogglebox. Przed telewizorem" przyznała nam, że połóg był dla niej najgorszym okresem w życiu! Dlaczego tak źle wspomina ten czas?

