Sylwia Bomba od kilku tygodni remontuje swój nowy dom. Gwiazda programu "Gogglebox" przed telewizorem razem córką już wkrótce przeprowadzi się do wymarzonego gniazdka, które kupiła jakiś czas temu. Celebrytka chętnie pokazuje nagrania z nowego domu, a teraz pochwaliła się projektem salonu. Tylko spójrzcie, jak go urządzi! Projekt salonu w nowym domu Sylwii Bomby Sylwia Bomba zaledwie kilka tygodni temu pochwaliła się swoim szczęściem i zdradziła, że kupiła nowy dom. Gwiazda programu "Gogglebox. Przed telewizorem" pokazała wówczas nagranie na którym okazało się, że jest to prawdziwa, ogromna willa. Celebrytka rozpoczęła już remont i poszukiwania mebli. Ostatnio Sylwia Bomba pokazała, jak będzie wyglądać jej łazienka w nowym domu. Teraz z kolei Sylwia Bomba pochwaliła się projektem salonu, który naprawdę robi wrażenie. Zobacz także: Sylwia Bomba odpowiada na krytykę po świątecznej sesji zdjęciowej! Mocny komentarz Jak widać, Sylwia Bomba zaprezentowała dokładnie dwa projekty salonu i zwróciła się do internautów z pytaniem, który z nich jest badziej "bombowy", ten z jaśniejszą ścianą i sufitem nad telewizorem, czy z ciemniejszą wersją i z innym oświetleniem. Która opcja jest fajniejsza? Spójrzcie na zdjęcie sprzed kilku tygodni, kiedy Sylwia Bomba pokazała, jak jej salon prezentuje się przed remontem i wykończeniem. Zobacz także: Sylwia Bomba we wpisie po rozstaniu: "Nigdy nie miałam problemu by być sama" Sylwia Bomba ostatnio przyznała, że chciałaby się przeprowadzić do nowego domu wiosną przyszłego roku. Trzymamy więc kciuki, żeby tak się stało! Zobacz także: Sylwia Bomba rozstała się z partnerem: "Jestem starą panną z dzieckiem"