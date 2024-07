W tym roku w Warszawie już po raz piąty telewizja Polsat zorganizuje Sylwestrową Moc Przebojów. Tym razem największa sylwestrowa impreza pod chmurką w Polsce upłynie pod znakiem dyskotekowych hitów lat 70., 80., 90. Gospodarzami wieczoru będą gwiazdy stacji: Paulina Sykut i Maciek Rock, Maciej Dowbor i Katarzyna Cichopek, Agata Młynarska i Krzysztof Ibisz.

Na scenie pojawią się największe gwiazdy polskiej sceny muzycznej ostatnich miesięcy. Najwięcej emocji wzbudza już występ megapopularnej grupy Weekend, której piosenka "Ona tańczy dla mnie" stała się prawdziwym hitem. Klip do nagrania na YouTube został już wyświetlony ponad 20 milionów razy!

Niezapomniane dyskotekowe hity we własnych interpretacjach wykonają m.in.: Feel, który wykona wykona "What Is Love" Haddawaya, Volver zaprezentuje się w przeboju "Gangnam style", grupa Big Cyc wykona parkietowy klasyk "YMCA", Papa D zinterpretuje "Sunshine Reggae", a Lemon da czadu przy "Final Countdown" Europe. Na scenie pojawią się również chłpacy z Letniego Chamskiego Podrywu, którzy zaśpiewają swoje popularne "Czinkłaczento" oraz Maciej Maleńczuk w wiązance dyskotekowych przebojów, stworzonej specjalnie na Sylwestrową Moc Przebojów. Gościem specjalnym imprezy będzie ukraińska grupa Mirami, którą usłyszymy w ich hicie "Sexualna", a także w przeboju "Boy, boys, boys" z repertuaru Sabriny. Na wielkiej scenie zadebiutuje również Tomasz Kowalski, zwycięzca IV edycji show "Tylko muzyka. Must be the music".

Podczas sylwestrowej imprezy usłyszymy również przeboje gwiazd, które w ciągu ostatnich miesięcy podbijały listy przebojów. Tak więc na scenie pojawią się: Honorata Honey Skarbek, Jula, Rafał Brzozowski, Ewa Farna oraz zespół Loka. Warszawiacy w Nowy Rok wejdą natomiast przy dźwiękach "Power Of Love" Jennifer Rusz w wykonaniu Alicji Węgorzewskiej.

Jak dla nas, w tym zalewie gwiazd zabrakło tej najważniejszej, idealnie wpisującej się w repertuar sylwestrowej nocy, Marzii Giaggolii. Przypomnijmy: Włoszka śpiewa po polsku! Czad!

