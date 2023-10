Sylwester Wilk i Hanna Żudziewicz zadebiutują na parkiecie "Tańca z gwiazdami" już dziś, w piątek, 6 marca. Jak wiadomo, sportowiec kilka miesięcy temu uległ koszmarnemu wypadkowi, w wyniku którego stracił nogę. Sylwester jednak nie poddał się i od razu zaczął walczyć o to, aby jak najszybciej powrócić do dawnego życia. Po zaledwie kilku tygodniach od wypadku nauczył się chodzić na protezie, a teraz będziemy mogli podziwiać go także na tanecznym parkiecie!

Niedawno odwiedziliśmy Sylwestra i Hanię na ich treningu do pierwszego odcinka live. Niepełnosprawny sportowiec wyjawił nam, że do tańca potrzebuje dwóch protez - jedna służy do tańców standardowych, druga zaś do latynoamerykańskich. Opanowanie sztuki tańca na protezie nie było jednak proste. Jak teraz radzi sobie Sylwester? W jaki sposób pracuje ze swoim partnerem Hanna Żudziewicz?

Zobaczcie co na ten temat w rozmowie z reporterką Party.pl wyjawiła ta wspaniała para!