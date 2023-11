Wielkimi krokami zbliża się koniec 2023 roku, a to oznacza.. zabawy sylwestrowe! Czy jak co roku TVP zorganizuje jedno z większych wydarzeń w Polsce i wspólnie z milionami rodaków powita Nowy Rok?

Reklama

Co z "Sylwestrem Marzeń" TVP?

Chociaż dopiero co były Walentynki i Wielkanoc, już tylko miesiąc dzieli nas od kolejnych świąt Bożego Narodzenia! To jeszcze nie wszystko, bo zaledwie kilka dni później przyjdzie nam pożegnać rok 2023 i powitać nowy. Polacy już skrupulatnie planują swój ostatni wieczór bieżącego roku. Niektórzy z pewnością zdecydują się na podróż, a inni - na kameralną domówkę w gronie najbliższych. Są i tacy, którzy chętnie wybiorą się do Zakopanego na jedną z największych imprez w kraju.

To właśnie tam Telewizja Polska od lat organizuje "Sylwestra Marzeń". Każdego roku wydarzenie zbiera milionową oglądalność, choć nie da się zaprzeczyć, że przy okazji budzi dość skrajne emocje. Co poniektórzy sceptycznie bowiem podchodzą m.in. do listy gwiazd, które występują tego wieczoru, twierdząc, że od dawna skład się nie zmienił. Mimo to rzesza fanów każdego roku wyczekuje właśnie tego wydarzenia. Nie inaczej jest i tym razem, choć tegoroczny "Sylwester Marzeń" od samego początku zdaje się wisieć pod znakiem zapytania.

"Sylwester Marzeń" z TVP Artur Barbarowski/East News

Zobacz także: Sylwester Marzeń się nie odbędzie? Zaskakujące doniesienia

Mówiono, że TVP ponoć zabierze się za planowanie imprezy dopiero po wyborach, a gdy okazało się, że w Polsce zmieni się władza, wielu zaczęło podejrzewać, że w takim razie stacja nie zorganizuje Sylwestra. Potem plotkowano, że sama lokalizacja zaczęła stanowić problem. Mówiono, że Telewizja Polska sondowała koszty tegorocznej imprezy i brano nawet pod uwagę scenariusz, że zostanie zorganizowana na PGE Narodowym. Teraz z kolei media donoszą, że ta kwestia jednak nie ulegnie zmianie, a sylwestrowa scena po raz kolejny stanie w Zakopanem. Co więcej, portal Wirtualne Media ustalił, że we wtorek po południu do wydziału mienia i nadzoru właścicielskiego Urzędu Miasta Zakopane trafiła umowa podpisana przez TVP i właśnie Zakopane na użyczenie górnej Równi Krupowej. Oficjalny komunikat w tej sprawie stacja ma jednak podać dopiero w połowie grudnia.

Tymczasem w środę do wydziału budownictwa zakopiańskiego starostwa trafił wniosek o zezwolenie na budowę sceny plenerowej na Równi Krupowej. Co natomiast z gwiazdami? Jak co roku, Polacy wypatrują na "Sylwestrze Marzeń" Maryli Rodowicz. Serwis Wirtualne Media przekazał jednak, że chociaż artystka ma być zakontraktowana od miesięcy, wciąż nie podpisała umowy. Informację tę potwierdziła w rozmowie z Plotkiem jej menadżerka.

To prawda, jest taka umowa, ale Maryla jeszcze jej nie podpisała - przekazała Plotkowi Joanna Hodera.

Reklama

A co z pozostałymi gwiazdami? Plejadzie udało się dotrzeć do nieoficjalnych informacji, z których wynika, że podczas "Sylwestra Marzeń" 2023 mają wystąpić: Edyta Górniak, Allan Krupa, Sławomir i Kajra czy Viki Gabor. Na oficjalne przedstawienie listy gwiazd z pewnością jednak przyjdzie nam jeszcze trochę poczekać. W mediach zaczęły się natomiast pojawiać informacje o imprezie sylwestrowej konkurencyjnej stacji. Z ustaleń "Presserwis" wynika, że Polsat zorganizuje w Chorzowie "Sylwestrowej Mocy Przebojów".

"Sylwester Marzeń" z TVP Artur Barbarowski/East News