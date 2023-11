Reklama

Kinga Rusin tak samo jak Anna Lewandowska czy MaRina Łuczenko-Szczęsna wyjechała za granicę na sylwestra. Dziennikarka nie zdradziła fanom miejsca, gdzie przywitała Nowy Rok. Ale z chęcią pochwaliła się zdjęciem i filmikiem z podróży. Rusin 2018 rok pożegnała na plaży w bikini! Fani są zachwyceni figurą 47-latki!

Kinga Rusin Nowy Rok przywitała w bikini

Dziennikarka Nowego Roku nie przywitała w pracy, a na egzotycznej plaży. Bez makijażu, z kwiatami we włosach, Kinga tańczyła w sylwestra na plaży. Na umieszczonym przez prezenterkę filmiku widać, że gwiazda nie zapomniała jak się poruszać. Warto przypomnieć, że Kinga w 2006 roku wygrała "Taniec z Gwiazdami". A później przez 5 edycji jako prowadząca "You Can Dance - Po prostu tańcz" mogła podpatrywać tancerzy na parkiecie.

Zaczęło się wczoraj i trwa do dzisiaj. Sylwester na plaży, z DJ’ami i muzyką non stop. Kocham! Bez fioków, loków, bez makijażu, bez balowej sukni i bez butów. Za to z wiatrem we włosach i uśmiechem na twarzy. Ps. warto włączyć dźwięk - napisała dziennikarka na Instagramie.

Fani zachwycili się naturalnością Kingi oraz miejscem, w którym spędziła sylwestra.

Jaki sylwester, taki cały rok! i można, można Pani Kingo jest Pani wspaniałą kobietą jestem pod wielkim wrażeniem. Pięknie! Proszę o informację gdzie tak cudownie można spędzić Sylwester i Nowy Rok? Cudnie... i właśnie o to w życiu chodzi, wiatr we włosach i uśmiech na twarzy plus tony miłości - pisali internauci.

Jak myślicie, gdzie Kinga przywitała Nowy Rok?

