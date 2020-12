Zakaz przemieszczania się w Sylwestra. Tylko w tych 2 przypadkach nie dostaniesz mandatu!

Podczas czwartkowej konferencji prasowej, w związku z epidemią koronawirusa w Polsce, minister zdrowia ogłosił wprowadzenie nowych obostrzeń, które dotyczą nie tylko galerii handlowych, hoteli czy stoków narciarskich, ale również sylwestrowej nocy. Tym samym w poniedziałek 21 grudnia Dzienniku Ustaw pojawiło się rozporządzenie w tej sprawie. Jak się okazuje, zakaz przemieszania się od godziny 19:00 31 grudnia do godziny 6 rano 1 stycznia nie obowiązuje w dwóch przypadkach.

Sylwester 2020: obostrzenia. Kogo nie dotyczą?

Tegoroczny Sylwester przyjdzie nam spędzić w bardziej kameralnej odsłonie. W związku z epidemią koronawirusa w noworocznej zabawie może uczestniczyć do 5 osób, a z 31 grudnia na 1 stycznia od godziny 19 do 6 rano będzie obowiązywała tak zwana godzina policyjna. Rząd apeluje, by na ten czas pozostać w domach, jednak wynika z rozporządzenia, zakaz przemieszczania się nie obowiązuje w dwóch przypadkach. Pierwszym z nich jest wykonywanie czynności służbowych lub zawodowych lub wykonywania działalności gospodarczej, drugi natomiast dotyczy "zaspokajania niezbędnych potrzeb związanych z bieżącymi sprawami życia codziennego".

Za nieprzestrzeganie ograniczeń dotyczących Sylwestra, możemy zostać ukarani mandatem, a w razie odmowy jego przyjęcia, sprawa może zostać skierowana do sądu lub sanepidu. Jak zapowiedział szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Michał Dworczyk, jeśli przepisy wprowadzone w związku z pandemią będą łamane, będą podejmowane interwencje. Mandat dla osób nieprzestrzegających nakazów, zakazów i ograniczeń może wynosić do 1000 złotych.

Sylwester 2020 odbędzie się bez hucznych zabaw. W związku z epidemią koronawirusa i nowymi obostrzeniami, w nowy rok wejdziemy w bardzo kameralnym gronie.

Od godziny 19 31 grudnia do godziny 6 rano 1 stycznia rząd wprowadził zakaz przemieszczenia się, za którego złamanie grozi nam mandat do 1000 złotych. Okazuje się jednak, że i od niego są wyjątki.