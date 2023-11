1 z 8

Kayah na sylwestrze TVN w Warszawie

Kayah zaskoczyła kreacjami podczas koncertu sylwestrowego! Artystka była jedną z gwiazd koncertu organizowanego przez stację TVN w Warszawie. Gwiazda zaskoczyła fanów aż trzema stylizacjami, z których na pierwszy plan wysunął się w look z różową peleryną. Bez wątpienia była to jedna z najbardziej oryginalnych kreacji w czasie nocy sylwestrowej. Według niektórych Kayah przebiła nią samą Marylę Rodowicz, która do tej pory była królową najodważniejszych sylwestrowych strojów.

