Nie zobaczymy Kasi Cichopek w najnowszym show "Must be the Music". Prowadzącą została Paulina Sykut. Będzie prowadziła program razem z Maćkiem Rockiem. Czyżby skończyła się dobra passa Cichopek...?

Paulina chyba pewnie czuje się w nowej roli, bo na wczorajszej konferencji zaprezentowała się z najlepszej strony i pokazała prawie wszystkie swoje atuty. Krótka sukienka, bardzo odważnie odkryte plecy. Założyła nawet ulubione buty naszych gwiazd - niebieskie czółenka od Viviene Westwood. Przypomnijmy, że Magda Mołek ma ich aż trzy pary.

Czy widzimy na jej nogach zaczątki celulitu? Hm, oceńcie sami, czy Wam się podoba taka rozebrana prowadząca.