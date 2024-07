Paulina Sykut bez wątpienia jest piękną kobietą. Pogodynka i gospodyni programu „Must Be The Music” doskonale zna swoją wartość i wie jak podkreślać urodę, którą została obdarzona. Gwiazda jest wręcz idealną kandydatką do sesji dla magazynu dla mężczyzn. Jak się okazało Paulina miała już kilka takich propozycji, jednak za każdym razem stanowczo je odrzucała.

- Kilka razy dostałam propozycję sesji do Playboya czy CKM-u ale się nie zgodziłam i nigdy się nie zgodzę. To jest wbrew mnie i nie będę tego robiła. Nie czułabym się komfortowo pozując do takich zdjęć – powiedziała w rozmowie z „Faktem” celebrytka.

Urocza pogodynka oczywiście nie potępia pięknych dziewczyn, które pokazują swoje wdzięki w tego typu sesjach. Sykut uważa, że rozbierane zdjęcia w pewnych przypadkach mogą być terapią poprawiającą samopoczucie.

- Jeżeli kobiety czują taką potrzebę to dlaczego by miały tego nie robić. Często bywa tak, że taka sesja poprawia im samopoczucie, ja robię to w inny sposób. Uprawiam sport, żyję aktywnie i jestem uśmiechnięta i szczęśliwa – wyjaśniła Paulina.

Żałujecie, że Paulina Sykut nigdy nie zapozuje dla jednego z męskich magazynów. A może tylko tak kokietuje i kiedyś zmieni zdanie?